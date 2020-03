Como amargo fruto de la grieta aparece este exceso de palabrerío sobre la ética. Como dirían nuestras abuelas, “dime de qué alardeas y te diré de qué careces”. Hubo tiempos, quizás hasta el gobierno de Raúl Alfonsín, donde la política todavía intentaba hacerse cargo del destino colectivo. Luego llegará Menem, con las privatizaciones y la desregulación, los políticos son sustituidos por la farándula, las desregulaciones facilitan la concentración y detrás de cada privatización se instala un conjunto de negociados en manos de los nuevos militantes, “los operadores”, gente que ocupa los cargos al servicio de los negocios. Desde entonces, todos los gobiernos están manchados por negociados de sobra conocidos por la mayoría de los cercanos al sistema. Para esa nueva política, el dinero se convierte en un instrumento esencial al poder; ya no se concibe sostenerlo sin su ayuda. Y lo cierto es que hoy tienen sobrada razón: la mayoría de los candidatos necesitan de un grupo económico que los respalde, y eso lo podemos comprobar sin investigar demasiado. Los gobiernos de los Kirchner transitaron momentos de éxito como otros de fracaso, y esa coyuntura es la que va a permitir el triunfo de Mauricio Macri. Este grupo se ocupa de elevar las tarifas de las privatizadas, realizar oscuros manejos con los peajes que les pertenecen, y definir el interés anual en torno al ochenta por ciento. Para los que tenemos años, fue absurdo que el banco nos aclarara de pronto que podíamos depositar pero no solicitar créditos. Era un retorno a Martinez de Hoz, a tiempos donde el capital se apropiaba de todo lo rentable. Fue el mismísimo Menem quien, asociado a Cavallo, se ocupó de privatizar y desregular, las dos razones principales de la concentración de la riqueza y del crecimiento imparable de la pobreza. Asombra cómo el mismo gobierno de Macri nombró a empleados en empresas que había prometido desmontar. Las coimas en su gobierno lejos están de ocupar el espacio de la casualidad: forman parte esencial de su manera de concebir el poder. La política no tiene por ahora un espacio al margen de la corrupción, de las cajas, de los negociados. Y en charlas privadas, todos sabemos dónde y cuándo hubo alguien que se llevó lo que no correspondía. Hay algo mucho más grave: en varios lugares puntuales, el gobierno y la oposición se reparten los ingresos de los negociados.