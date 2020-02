En esta lógica bifronte, donde se muestra algo y lo real es todo lo contrario, se inscribe la inversión de la fórmula presidencial para las últimas elecciones: el líder va en segundo lugar, escoltando y a la vez escondiéndose detrás de un testaferro. Es una jugada genial, sí, pero fundamentalmente es una jugada siniestra que empieza a mostrar sus segundas –y malas– intenciones. Se ve todos los días. Alberto Fernández busca hacer cierto equilibrio institucional, dándole a Cristina en los hechos todo lo que pide mientras, en lo retórico, guarda las apariencias y sostiene que no hay presos políticos. Pero no basta: kirchneristas incapaces de actuar sin la expresa aquiescencia de su líder machacan con la idea de que sí los hay. Mientras el Presidente intenta infructuosamente ordenar la deuda externa, y congraciarse con los presidentes europeos y Trump, Cristina lanza nada menos que en Cuba, y ante el mismísimo sucesor de los Castro, frases incendiarias contra el FMI. Todo al mismo tiempo en que dos Ministros de Seguridad, ambos allegados a Cristina (Frederic y Berni), y designados los dos muy probablemente bajo su influjo, se enfrascan en una extraña discusión en la cual no se sabe qué persiguen ni a qué apuntan.