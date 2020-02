El estado de ánimo también genera asociaciones. Es decir que, cuando estamos deprimidos vemos las cosas mal, aunque estén bien o no tengan realmente importancia. Cuando nos duele algo (la espalda, el pié o el estómago), vemos todo negativamente. Estamos caminando por la calle, quisimos saludar a alguien, y siguió de largo porque no me vio. Entonces pensamos: ¿Hice algo mal, ¿qué dije para molestarlo? Y comenzamos a pensar abstraídos de manera autónoma, sin darnos cuenta.