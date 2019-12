Somos conscientes del frágil estado de la economía y del enorme esfuerzo que hacen las familias argentinas para salir adelante, y nos hacemos cargo. Por eso nos comprometimos a discutir cualquier política que el gobierno solicite, pero no a cualquier costo, porque no nos representamos a nosotros mismos, sino que legislamos para la gente que nos dio su voto de confianza, esperando que finalmente podamos llevar a la Argentina a una senda consensuada de estabilidad, crecimiento y desarrollo. Por eso, dijimos que no al cierre del Congreso.