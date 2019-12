Lo que anida, a mi modo de ver, detrás de todas las protestas y asonadas populares es la exigencia de respeto. De respeto en general por los derechos individuales. Los ciudadanos pueden tolerar un mal gobierno, pueden tolerar pasar estrecheces, hasta pueden llegar a tolerar la corrupción de los políticos, pero lo que ya no soportan es que se le rían en la cara. No soportan la falta de respeto, el pisoteo de su dignidad. En Bolivia, y claramente en Venezuela también, los ciudadanos reclamaban su derecho al voto: le habían dicho que no querían otra reelección y Evo Morales se presentó igual, no le bastó con ello, cuando advirtió que no le daban los números para ganar en primera vuelta cortó la luz y suspendió el escrutinio para hacer trampa. Ya fue demasiado. Una cosa es que hagan trampa y otra que se le rían en la cara a la gente. ¿Qué sucedió en Chile sino algo similar? Se trata de un país que crece de modo sostenido desde hace varias décadas, cuando uno llega a Santiago de Chile encuentra autopistas y shoppings iguales a los del primer mundo, sus barrios aventajados tienen negocios dignos de la Quinta Avenida de Nueva York, todos advierten que el país crece vertiginosamente, pero los pobres siguen siendo pobres, el efecto derrame se da a cuentagotas, se reduce la pobreza pero no en la proporción en que el país crece. Durante mucho tiempo aguantaron la injusticia pero un hecho mínimo, una pequeña suba en transporte, les resultó ya la gota que rebasó el vaso. Otra vez: era demasiado.