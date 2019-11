No se puede dar lo que no se tiene, la mirada federal e igualitaria no se construye solo desde la Ciudad de Buenos Aires ni copiando experiencias internacionales. Actualmente, construir y practicar el federalismo requiere un recorrido diferente, adoptar un criterio más amplio, integrador y superador. Según mi opinión, es hora de partir desde el valor experiencial y humano de nuestras provincias, del conocimiento de las necesidades reales de los actores de nuestro sistema educativo de cada lugar y, luego, colaborativamente pensar, accionar y direccionar las políticas de Estado Nacional en materia de educación, asumiendo y ponderando las particularidades existentes.