El elegido por Cristina Kirchner no formuló ninguna propuesta. Desde el inicio, su único objetivo fue agredir a Mauricio Macri, inclusive apelando a bajeza de atribuirle actos que habría cometido su padre. Pero no contestó las precisas imputaciones que le hizo el presidente, ni la no menos precisa pregunta que le formuló Espert acerca de su necesario conocimiento de la corrupción kirchnerista.