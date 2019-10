Sin restarle importancia a estas cuestiones, fundamentales en la literatura sobre comportamiento político y campañas, aquí me gustaría focalizar la atención sobre algunos puntos poco tratados en el “debate sobre el debate”, que son de vital importancia para las democracias representativas. En primer lugar, los debates no solamente pueden impactar definiendo, cambiando o reafirmando el voto de la ciudadanía, sino que también tienen efectos en la medida que brindan información sobre la oferta electoral y con esto permiten diferenciar a los candidatos y sus espacios políticos. Si entendemos a la democracia como una forma de elegir gobernantes, es importante que los electores conozcan sus opciones y puedan reconocer diferencias entre las distintas alternativas. Si todos los candidatos dicen lo mismo y no hay diferenciación, votar se vuelve más complejo y hasta peligrosamente absurdo.