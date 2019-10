Los recuerdos están frescos mientras escribo esto en la pieza hotel donde vivo. La misma pieza que a veces no puedo pagar porque no llego a fin de mes y me tengo que escapar. Ahí es cuando el travesticidio social me parte en dos. Es ahí donde el travesticidio me vuelve ilegal y delincuente. Y no estoy escribiendo acerca del azar y la buena suerte.