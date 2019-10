La radiografía que nos ofrecen las estadísticas divulgadas refleja las consecuencias escandalosas de esta política inmoral. No quiero aburrir al lector reiterando los trágicos guarismos que todos conocemos. Me parece más importante recalcar que no sólo aumentó la tasa de pobreza sino la denominada “brecha de pobreza” y el índice Gini: hay más personas pobres, los pobres son más pobres, la clase media es más pobre y las desigualdades sociales se acentuaron significativamente.