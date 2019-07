Podemos creer que PODER e INFLUENCIA van de la mano. Que quienes detentan el poder, tienen influencia sobre los demás y viceversa. Y en realidad ambos conceptos van por caminos diferentes. El rabino J. Sacks en su Covenant and Conversation, explica a modo de ejemplo, que si una persona detenta todo el poder y decide compartirlo con otras nueve personas, solamente le quedará la décima parte del poder que tenía al principio. De manera inversa, si alguien tiene la capacidad de la influencia y la comparte con otros nueve, entonces no sólo no la pierde, sino que tendrá aún más influencia. Ya no será una persona irradiando esa influencia, sino diez. El poder funciona por división, la influencia por multiplicación.