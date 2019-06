Tradicionalmente, el Estado de derecho ha sido visto como el dominio exclusivo de abogados y jueces. Pero los problemas cotidianos de seguridad, derechos, justicia y gobierno no responsable nos afectan a todos. Todos somos partes interesadas. Es el Estado de derecho lo que hace posible nuestra vida en democracia. Es, sin dudarlo, un reaseguro democrático. El Estado de derecho nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Si bien es posible que no lo sepamos, el Estado de derecho es profundamente importante, y no solo para abogados o jueces. Todos los sectores de la sociedad somos partes interesadas, ya que su transgresión o su ausencia alteran nuestras posibilidades como sociedad y como individuos.