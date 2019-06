Así lo expresó el filósofo oxoniense con profética claridad: "La idea de una Europa unida es una idea muy valiosa. La unión me parece un concepto positivo, pero creo que los Estados nacionales seguirán desempeñando un papel muy importante. Me parece bien la tendencia hacia la colaboración, y la consulta, cada vez más estrecha. Pero no creo que las fronteras vayan a desaparecer. Los franceses seguirán siendo galos, y los alemanes, germánicos. Siempre que permanezca la lengua, siempre que permanezca la memoria y la experiencia colectiva que constituyen la identidad nacional, la humanidad seguirá estando dividida en comunidades separadas".