Primo Levi narró esta anécdota en su extraordinario libro Si esto es un hombre y Pilar Rahola, en uno de sus tantos fascinantes artículos, recuerda esta historia y concluye que el mal no necesita respuestas, pero, sobre todo, no necesita ninguna pregunta. No había un porqué, y huérfanos del porqué mataron a millones de personas. Si Hannah Arendt descubrió, en el proceso contra Adolf Eichmann, que el mal era banal, años antes un rabino había descubierto que ni siquiera tenía un motivo. Y la ausencia de motivo era la raíz más profunda del horror.