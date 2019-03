Para Daniel Filmus, ex ministro de Educación de la Nación y actual diputado de la Nación por FPV-PJ, existe una relación entre la crisis educativa y el desarrollo económico: "No se le puede pedir a la escuela que solucione todos los problemas que no resuelven el desarrollo económico y la caída del mercado laboral. La única forma de mejorar la calidad de la educación es ser consecuente con la aplicación de las leyes y sostener la inversión educativa. Hoy no se cumple con las leyes de financiamiento educativo, educación nacional, escuelas técnicas, educación sexual, ni con la que establece la obligatoriedad de los 180 días de clase".