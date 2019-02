Un reflejo de todo esto es lo que pasó durante esta semana en el frente judicial. Por un lado, la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner contó que le pagaron un montón de dinero a un juez para que no investigara el patrimonio de quien entonces era su marido. El juez había sido designado por Cristina a instancias de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que le había acercado los temas sobre los que debía responder en el examen previo a ser elegido. Por otro lado, el ex contador de la familia Kirchner contó como llegaba el dinero a la mansión de Río Gallegos y cómo otro juez, que ya renunció a su juzgado, manipuló pericias para no investigar el formidable patrimonio de los Kirchner. El juzgado ha filtrado además que ellos dos -la viuda del ex secretario privado, el ex contador- más el ex ministro de Economía de Santa Cruz han ofrecido innumerable documentación y datos sobre el destino del dinero de la corrupción.