Hoy, el discurso oficial no incluye conceptos como desarrollo, empleo, economías regionales y créditos productivos porque estos no están en el diccionario del FMI. Todo se reduce a la jerga de la especulación financiera (Lebacs, Leliqs y otras siglas extrañas) y todo se decide desde unas pocas manzanas de la city porteña, sin tener en cuenta la diversidad geográfica, cultural, económica y social de nuestro país. No se puede gobernar lo que no se entiende.