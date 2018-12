En ese sentido, el artículo 34 del nuevo Código Penal establece que "No serán punibles: (…) 4. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. El miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte". Es decir, la causal específica de no punibilidad prevista en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal en el art. 34, inciso 4, para los agentes policiales sólo procede cuando la actuación del miembro de la fuerza de seguridad sea en el marco del cumplimiento de su deber y siempre que utilice sus armas conforme los reglamentos vigentes.