Desde hace décadas nuestro país carece de un real Sistema Integrado de Defensa Nacional en torno a claras definiciones y objetivos para las Fuerzas Armadas. Los poderes citados —salvo excepciones puntuales— han sido, por comisión u omisión, actores ausentes en la atención de tan sensible tema y condujeron al estado actual de las mismas. Esto se concreta en la obsolescencia del material y armamento; despliegue, estructura y dimensionamiento desactualizado; una notoria desinversión que afecta la logística —principalmente en las áreas de abastecimiento y mantenimiento—, el adiestramiento y la operatividad. El presupuesto ha ido disminuyendo y actualmente es el menor de la historia argentina y el más bajo de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. El estado de indefensión actual afecta garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación y su integridad territorial. Jean Bodin, creador de la doctrina clásica, se refiere a la soberanía como "el poder absoluto y perpetuo de la República". Para el constitucionalista Bidart Campos, "el Estado es o no soberano según su poder tenga o no la cualidad de soberanía". La soberanía, el territorio y la población constituyen los elementos esenciales del Estado.