Perón supo decir: "A algunos les entregué una estancia y me instalaron un quiosco". Parecido hizo Cristina, fue achicando su espacio desde el poder al lugar de oposición, y ahora sigue expulsando como si no se hubiera enterado que hace rato dejó de gobernar. Su discurso de esta semana en el Senado no tuvo ni atisbos de sabiduría, fue una mezcla de rencores y amnesia del autoritarismo, sumado al desprecio con que los supo tratar en su momento de poder. Nunca se asumió par de nadie: no debe ser fácil ahora acomodar la soberbia a la realidad. Su monólogo no solo no intentó seducir, sino que además lastimó a los posibles aliados. Supo dejar en claro que su conflicto es con la realidad. Y el uso espurio de un pasado que no le pertenece, la persecución al pueblo peronista es una gesta, las acusaciones a su conducta implican una vergüenza.