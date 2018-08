También en esto se equivoca el perionismo periodista y consultor. De puro apurados. Por precipitarse en la búsqueda de justificaciones basadas en analogías falsas. El reino de 14 años de un populista como Berlusconi fue posible porque el Mani Pulite original se llevó puesto a los partidos democráticos y republicanos que desde el fin de la Segunda Guerra habían guiado la reconstrucción de Italia. Acá pasó todo al revés: reconstrucción no hubo ninguna, hubo saqueo; y fue el populismo el que robó, no los partidos republicanos tradicionales, cuyos dirigentes hicieron lo que pudieron para sobrevivir a las amenazas del kirchnerismo, las persecuciones de los servicios, las calumnias del periodismo militante y la guadaña de la AFIP. Acá el que robó fue el peronismo, no la política, muchachos; de manera obscena y desde siempre. Los dos gobiernos de Carlos Menem fueron el primer salto cualitativo en un país que ya tenía abultadas tradiciones de corruptela, y los Kirchner dieron el siguiente paso transformando la corrupción menemista en mafia K. Y no, nada parecido a lo que hoy vemos en las pantallas de televisión sucedió jamás en el país bajo ningún gobierno nacional o provincial o municipal de un partido que no fuera el peronismo. Y si tomamos como valor absoluto el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, no sucedió jamás nada parecido ni siquiera con dictaduras militares; que cometieron crímenes peores, pero no robaron así.