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Un hospital de Murcia desarrolla un nuevo tratamiento con células madre que reduce un 94% las fracturas por osteoporosis

Una terapia experimental abre una nueva vía para la osteoporosis avanzada

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Foto de archivo / Europa Press)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Foto de archivo / Europa Press)
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Una sola administración de células madre podría abrir una nueva vía para tratar la osteoporosis avanzada y reducir de forma notable el riesgo de fracturas. Esta es la conclusión a la que han llegado expertos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Miami Veterans Affairs Medical Center de Estados Unidos en un primer ensayo clínico, que ha logrado reducir hasta un 94 % las fracturas en diez mujeres seguidas durante seis años.

Los resultados, publicados en la revista Cell, son todavía preliminares, pero han llevado a los científicos a preparar un estudio de mayor tamaño. La investigación también ha contado con la participación de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU), el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y grupos académicos de la Red de Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III.

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La osteoporosis es una enfermedad que debilita progresivamente los huesos y los vuelve más frágiles. Se produce cuando el organismo elimina tejido óseo más rápido de lo que es capaz de generar hueso nuevo, explica la Clínica Mayo. Como consecuencia, una caída o incluso una tensión leve, como agacharse o toser, puede provocar una fractura. Las zonas que se fracturan con mayor frecuencia son la cadera, la muñeca y la columna vertebral.

En sus primeras etapas, la pérdida de masa ósea suele avanzar sin síntomas evidentes. Cuando la enfermedad progresa pueden aparecer dolor de espalda, pérdida de estatura, una postura encorvada o fracturas ante esfuerzos que normalmente no las causarían. El riesgo aumenta especialmente entre las mujeres después de la menopausia.

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Esta terapia experimental parte de las células madre mesenquimales obtenidas de la médula ósea de las propias pacientes. Los investigadores modifican estas células mediante la incorporación de determinados azúcares en su membrana celular con el objetivo de dirigirlas hacia el tejido óseo. Una vez preparadas, se administran por vía intravenosa en una única sesión.

Laboratorio vacunas vacas
Científicos trabajando en un laboratorio (Shutterstock)

Estimular el tejido óseo con células madre

La hipótesis es que estas células lleguen a los huesos debilitados y estimulen la formación de nuevo tejido óseo. Según el doctor Robert Sackstein, autor principal del estudio y director del Programa de Glicobiología Traslacional del Miami Veterans Affairs Medical Center, este planteamiento supone un cambio respecto al tratamiento convencional de la osteoporosis, basado en medicamentos que pueden requerir una administración prolongada.

El primer ensayo incluyó a diez mujeres de entre 51 y 72 años con osteoporosis avanzada y antecedentes de al menos una fractura. Durante los seis años de seguimiento, ninguna presentó efectos secundarios graves y los investigadores observaron una reducción de hasta el 94 % de las fracturas, además de mejoras en distintos indicadores relacionados con la formación de hueso. También se registraron reducciones del dolor y de la discapacidad.

Por otra parate, las biopsias realizadas antes del tratamiento y 120 días después mostraron un aumento significativo del área de tejido óseo. Sin embargo, el reducido número de participantes obliga a interpretar los resultados con cautela. La terapia todavía es experimental y será necesario comprobar su seguridad y eficacia en grupos mucho más amplios antes de determinar si puede convertirse en una alternativa al tratamiento habitual.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

El futuro del tratamiento de la osteoporosis

El siguiente paso está previsto para 2027, con un ensayo clínico que incorporará a un mayor número de mujeres mayores de 50 años. Posteriormente, los investigadores plantean estudios multicéntricos con varios cientos de participantes en distintos hospitales y países.

Mientras estas investigaciones avanzan, la prevención y el tratamiento convencional siguen siendo fundamentales. Una alimentación adecuada, el ejercicio que implique carga y peso corporal y los medicamentos indicados por los profesionales sanitarios pueden ayudar a mantener la masa ósea y reducir el riesgo de fracturas. La nueva terapia, por ahora, representa una línea de investigación prometedora, pero aún queda por determinar hasta dónde puede llegar.

*Con información de EFE

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