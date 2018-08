Lo primero que se les plantea es definir claramente el desafío, aquello sobre lo que tienen que decidir. El desafío se define con base en una necesidad insatisfecha de quienes serán influenciados por la decisión, no en términos de alternativas predefinidas. El desafío que 71 diputados introdujeron para el debate en el Congreso está viciado en su definición, porque atiende solo a la necesidad de la mujer embarazada y lleva a definir el desafío en términos de alternativas (aborto sí / no). Este desafío los pone en la encrucijada de decidir sobre cuál de las dos vidas y libertades promover: la de la mujer embarazada o la de su hijo no deseado, cuando el desafío real es: ¿cómo salvar la vida y respetar la libertad de la mujer embarazada y del niño por nacer?