"Les dijimos que nos salvaran, que había niños, y lo que hacían era reírse", aseguró María Victoria García Suárez. "Tenía el presentimiento de que nos iban a matar, porque si no hubieran parado (…) El niño que falleció me tenía el pie abrazado y cuando me sacan, que lo voy a coger, se desprendió el tennis y todo se fue, no lo pude coger; eso fue terrible. Entonces cuando yo vi a mi cuñado que sale con Sergito, el niño más chiquito, ya sentí un alivio porque por lo menos uno me quedó. Entonces lo cogí y nos quedamos con él", relató Jeanette Hernández Gutiérrez.