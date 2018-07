La gran mayoría de los argentinos está en contra del acuerdo con el FMI, sin embargo, no parecen dispuestos a movilizar para manifestarlo. Por lo menos, no lo hicieron este fin de semana. La CGT, en particular, realizó el jueves una conferencia de prensa donde alertó que sobre el ajuste acordado con el Fondo provocará "un frente de conflicto infinito", pero anunció que no se movilizaría.