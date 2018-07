De la misma manera, es tan arbitrario decidir que la vida empieza desde la concepción como decir que empieza en el momento en que óvulos y espermatozoides se producen o una vez que el feto sale del vientre de su madre. Esto no implica que intuitivamente ciertas definiciones suenen ridículas: en efecto, sugerir que cada vez que un hombre se masturba (o cada vez que una mujer menstrúa) está cometiendo un asesinato suena, como mínimo, extraño. ¿Pero por qué no resultaría igual de extraño que un feto de 13 semanas y 6 días no sea una persona, y uno de 14 sí? ¿O por qué no resultaría igual de extraño que un feto no sea una persona cinco minutos antes de salir del vientre de su madre, pero sí cinco minutos después? La "vida" tiene que ser definida, y las definiciones que tenemos de ella no son más que convenciones: el problema es que cada convención puede resultar en un juicio diferente sobre el estatus moral del aborto.