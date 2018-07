El DIU de cobre (dispositivo intrauterino), que utilizan miles de mujeres como método anticonceptivo, es abortivo. No es su único mecanismo, pero es uno de ellos. Para evitar discusiones sobre el tema —si es o no abortivo—, invito a leer el prospecto del propio laboratorio que lo comercializa (página 4) y también lo que dice la Food and Drug Administration (FDA). La FDA es, a nivel mundial, la referencia de la mayoría de los médicos para saber qué está aprobado y qué no en el ejercicio de la medicina.