El denominado Caso Maldonado, de algún modo, generó sensaciones en tal sentido, en particular por todo lo que significó y aún significa en materia política. Además, llama la atención que la primera gran certeza de la investigación aún no haya sido plasmada en la modificación de la carátula de la causa, ya que Santiago no está más "desaparecido": lamentablemente falleció y su cuerpo fue encontrado sumergido en las frías aguas del río Chubut.