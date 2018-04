Si tuviera que resumir mi postura, con la mayor humildad que requiere esta tragedia cotidiana diría lo siguiente: justamente porque estoy a favor de la vida ya antes del nacimiento, es que estoy en contra del reduccionismo penal, del mero punitivismo descomprometido del problema social. El problema no lo arregla la penalización del aborto, sino que lo profundiza, pero tampoco lo arregla la despenalización como ultimo y excluyente objetivo. No ignoro que todavía podemos interrogar al problema social desde las visiones de genero o de diferebnte vulnerabilidad social, pero por ahora, creo que alcanza con decir que el camino es preguntarse que haremos como sociedad para proteger la vida ahora que sabemos que el derecho penal, en este tema, no sirve para ese fin.