Carrió tiene mucha gente que la admira por su coraje y porque no se calla. Me encuentro dentro de ese grupo. Pero eso no quiere decir que acepte todo lo que diga o lo que hace de manera incondicional, como si ella fuera la eterna dueña de la verdad y nosotros personas que nos limitamos a escuchar y consentir. No me gusta cuando, cada tanto, Carrió dice: "Soy yo así y punto". Me causa la misma contrariedad que cuando Legrand repite: "Estoy más allá del bien y del mal". Es como si, debajo de ese paraguas moral, justificaran cualquier tipo de conducta.