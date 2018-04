En este tema no hay medias tintas. Hay verdad y hay mentira. No podemos construir una sociedad justa e inclusiva basada en la mentira. Es mentira que la ciencia no brinda certezas respecto del momento de comienzo de existencia de la persona humana. Es mentira que el derecho no cuenta con herramientas de protección del vulnerable. Es mentira que debemos elegir entre la madre y sus hijos. Es mentira que no podamos salvar las dos vidas.