La eficiencia en la instrumentación de subsidios debe cuantificarse respecto a los resultados obtenidos. Desde el punto de vista de la asignación será la mayor participación del transporte público sobre el total de viajes realizados y, consecuentemente, una reducción de las externalidades negativas del uso del automóvil particular. Desde el punto de vista distributivo, una mejora en el acceso al transporte por parte de los sectores de bajos recursos, que se entiende como la concreción de viajes que, de no existir los subsidios, no se hubieran realizado. Sin embargo, los efectos distributivos poseen un límite, porque existen impedimentos físicos y espaciales que impiden, según el caso, que los sectores de bajos recursos hagan un mayor uso del sistema de transporte.