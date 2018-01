Estos casos provocan disonancia cognitiva en quienes forman parte del feminismo radical. Leer algunos comentarios en las redes sociales sobre el caso de Fernando eriza la piel. He aquí algunos de ellos: "Pero el pibe también tenía la culpa. No le dejó en claro qué mierda quería con la mina. Para mí que le dio mil vueltas y ella terminó enfermándose". "La culpa es de los dos". "Pero veo que el pibe salió ganando porque quien va a pagar en vida es ella… Siempre los hombres ganan, no sé por qué". La propia hermana de Fernando, militante feminista, en su muro de Facebook expresó que de alguna extraña manera el patriarcado también tenía responsabilidad por el asesinato de su hermano. El poder de las ideologías nunca deja de asombrar.