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El régimen de Irán advirtió que tiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra con EEUU

El jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf aseguró que Teherán dio una respuesta “firme y racional” a Washington, pero que lanzará una ofensiva si lo cree necesario

Motocicletas pasan junto a misiles y carteles iraníes con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Moytaba Khamenei, en el centro, y comandantes militares y científicos nucleares que murieron en ataques israelíes y de EEUU, mostrados en una exhibición militar por el aniversario del inicio de la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988 en la plaza de Baharestan, en Teherán (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)
Motocicletas pasan junto a misiles y carteles iraníes con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Moytaba Khamenei, en el centro, y comandantes militares y científicos nucleares que murieron en ataques israelíes y de EEUU, mostrados en una exhibición militar por el aniversario del inicio de la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988 en la plaza de Baharestan, en Teherán (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)
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El jefe negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó este martes que la pelota está en el tejado de Estados Unidos para evitar una nueva confrontación bélica y advirtió que su país mantiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra.

“Que los países de la región sepan que la República Islámica de Irán, al mismo tiempo que tiene el dedo en el gatillo para combatir, ha dado una respuesta firme y racional a la parte estadounidense y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos para evitar una guerra”, dijo el también presidente del Parlamento iraní en un discurso en el hemiciclo, recogido por la agencia IRNA.

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Qalibaf también reiteró que Estados Unidos “se enfrentará a un nuevo escenario de guerra y buscará una salida (del conflicto) aún más desesperadamente que ahora” en caso de que lance una nueva ofensiva contra la República Islámica, que se encuentra en el máximo nivel de preparación defensiva.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Nuestra respuesta militar y estratégica a cualquier error de cálculo del enemigo será imprevisible”, remarcó el alto cargo iraní al recordar la nueva doctrina militar anunciada el sábado por el líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien ordenó a las Fuerzas Armadas dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel.

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Estados Unidos, que llevaba más de dos meses sin anunciar ataques contra Irán, bombardeó anoche la isla iraní de Qeshm (sur) en una operación militar limitada, según informó el diario The Wall Street Journal.

El medio citó a funcionarios estadounidenses que calificaron los ataques de defensivos y destinados a reducir la capacidad iraní de amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, mientras otros medios señalaron que respondieron a un ataque contra una aeronave militar estadounidense en la región.

Mojtaba Khamenei en una reunión con asesores iraníes (Pool via WANA/REUTERS TV/Archivo)
Mojtaba Khamenei en una reunión con asesores iraníes (Pool via WANA/REUTERS TV/Archivo)

Irán no confirmó los ataques norteamericanos contra su territorio, aunque informó de la captura de dos drones estadounidenses del modelo MQM-170 en el espacio aéreo al sur de la isla de Qeshm y del derribo de un tercero, del modelo MQ-9, al este del estrecho de Ormuz, el número 55 abatido desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace más de ocho meses, según la Guardia Revolucionaria.

Todo ello ocurre mientras Irán y Estados Unidos mantienen desde hace una semana intensos diálogos indirectos con la mediación de Qatar para discutir un plan que, según Teherán, podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz en dos días, en medio de las demostraciones de preparación militar de ambos países ante una nueva escalada y de su pulso por el control de esta estratégica vía marítima.

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