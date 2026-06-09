Lluvias golpean la costa de Nicaragua con lanchas encalladas y negocios inundados

La tormenta tropical Cristina provocó daños en comunidades costeras del Pacífico de Nicaragua con embarcaciones encalladas y negocios turísticos inundados. (Foto: Redes sociales)

La llegada de la tormenta tropical Cristina a las costas del Pacífico de Nicaragua ya provocó daños visibles en diversas comunidades costeras, con embarcaciones encalladas y negocios turísticos inundados.

Las autoridades advierten que el sistema permanecerá cerca de Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta este martes, comprometiendo la seguridad marítima y la vida cotidiana de quienes habitan la franja costera.

La fuerza del fenómeno, que surgió de la depresión tropical Tres-E, se manifestó intensamente en San Juan del Sur y Tola, donde el oleaje dañó embarcaciones pesqueras y pequeñas lanchas.

Videos tomados por habitantes muestran cómo las olas arrastraron los botes hasta la playa, mientras las marejadas alcanzaron estructuras turísticas en las playas El Coco y Popoyo. El avance del mar no solo afectó a estos destinos, sino que también generó inundaciones en áreas costeras de León, Chinandega y Managua, con decenas de viviendas perjudicadas en Chinandega, según reportes recogidos por Confidencial.digital.

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El oleaje de Cristina dañó lanchas y embarcaciones pesqueras en San Juan del Sur y Tola, y alcanzó estructuras turísticas en El Coco y Popoyo. (Vídeo: redes sociales)

Comunidades incomunicadas y cortes eléctricos en Ometepe

En la comunidad de La Talanguera, parte de San Juan del Sur, las inundaciones han dejado a la población aislada, impidiendo el paso de vehículos y peatones.

En la Isla de Ometepe, los residentes del sector del volcán Madera permanecen sin electricidad debido a daños en el tendido eléctrico ocasionados por los vientos y las lluvias. En Punta Gorda, la caída de un poste eléctrico bloqueó el tránsito vehicular, dificultando aún más la movilidad de los habitantes.

Las precipitaciones también han causado problemas en la capital: en Managua, las lluvias dañaron la vía principal del barrio San Judas, mientras que el cauce que atraviesa los barrios La Primavera y Villa Ballarta colapsó por el aumento de la corriente, arrastrando basura y sedimentos. Los vecinos expresaron su preocupación ante el riesgo de nuevas inundaciones durante la temporada lluviosa.

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El Ejército de Nicaragua suspendió los zarpes del 8 al 13 de junio por olas de hasta 5.5 metros y vientos de hasta 80 km/h asociados a la tormenta tropical Cristina. (Foto: Redes sociales)

La situación generada por la tormenta mantiene en alerta a las autoridades. El Ejército de Nicaragua suspendió los zarpes entre el 8 y el 13 de junio, advirtiendo sobre olas de entre 1.5 y 5.5 metros y vientos de hasta 80 km/h. El organismo recomendó a las embarcaciones que aún realizan faenas “mantener el seguimiento a las perturbaciones meteorológicas y tomar todas las medidas de seguridad durante la navegación en el mar, con el fin de evitar hechos que lamentar y, de ser necesario, trasladarse a puerto seguro”.

Impacto en la actividad pesquera y turística

El sistema también afecta la economía local. En Poneloya y Las Peñitas (León), las olas sobrepasaron la playa, alcanzando ranchos y estructuras turísticas, mientras que en Paso Caballos (Corinto) los comerciantes reportaron pérdidas por el avance del mar. En San Rafael del Sur y Villa El Carmen, en Managua, se repitió el patrón de inundaciones en negocios turísticos. Las pérdidas económicas empiezan a sentirse, especialmente entre pequeños comerciantes y pescadores artesanales que dependen de la pesca y el turismo para subsistir.

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La tormenta tropical Cristina afectó la pesca y el turismo en Poneloya, Las Peñitas, Paso Caballos, San Rafael del Sur y Villa El Carmen por el avance del mar. (Foto: Redes sociales)

La zona de riesgo se extiende desde Bahía de Salinas hasta el Golfo de Fonseca, afectando canales de acceso y barras de entrada y salida al mar. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó que Cristina se encontraba a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate (en la frontera entre México y Guatemala) y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

El director de Cambio Climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Manuel Prado, solicitó especial atención en Rivas, Villa El Carmen y Corinto debido al fuerte oleaje, y explicó que el fenómeno está asociado al “mar de fondo”, un tipo de oleaje generado por tormentas y vientos intensos en el océano, según informó Confidencial.digital.

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La depresión tropical Tres-E evolucionó a tormenta tropical Cristina el lunes y, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, seguirá influyendo en la región al menos hasta el martes, con posibles afectaciones adicionales a la navegación, la infraestructura y la vida cotidiana en las costas del Pacífico centroamericano.