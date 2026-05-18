Nicaragua autoriza acuerdos de extradición y traslado de presos con Rusia

Foto de archivo: Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Vladimir Saldo, líder designado por Moscú de las zonas de la región de Jersón controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

El régimen de Nicaragua avanzó en el fortalecimiento de sus lazos con Rusia al autorizar la firma de un acuerdo de extradición y otro para el traslado de personas condenadas entre ambos países. La medida establece que, una vez en vigor, los ciudadanos rusos encarcelados en la nación centroamericana podrán cumplir el resto de sus condenas en Moscú, mientras que los nicaragüenses presos en Rusia serán trasladados a Managua para finalizar sus sentencias, según la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y la agencia de noticias EFE.

La iniciativa fue formalizada a través de cuatro acuerdos presidenciales firmados por los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes concedieron plenos poderes a su hijo, Laureano Facundo Ortega Murillo, para rubricar los convenios en representación del Ejecutivo. Según la documentación oficial citada por la agencia internacional de noticias, Laureano Ortega Murillo ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, así como representante especial para los asuntos con Rusia.

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El alcance de las nuevas facultades para Ortega Murillo incluye la firma de un acuerdo sobre asistencia legal mutua en materia penal y la validación del denominado Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029, un organismo regional interestatal. La agencia internacional de noticias EFE destacó que este paquete de acuerdos refuerza la cooperación bilateral en áreas jurídicas, económicas y de seguridad.

El representante especial del presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo, interviene durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación con regiones de Ucrania controladas por Rusia, en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

Los nuevos acuerdos y el papel de Laureano Ortega Murillo

En las semanas recientes, el régimen nicaragüense formalizó la suscripción de memorandos de entendimiento con Rusia en campos como catastro, cartografía, estandarización, metrología y seguridad biológica. Según la agencia EFE, estas acciones forman parte de una estrategia diplomática que ha incluido la autorización, el año pasado, para que Laureano Facundo Ortega Murillo suscriba un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), territorios controlados de forma parcial por Moscú y anexionados por la Federación Rusa en septiembre de 2022.

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La figura de Laureano Ortega Murillo ha asumido un rol central en la diplomacia nicaragüense. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lo mantienen sancionado por serias violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses, según han comunicado ambos bloques, una situación que no ha obstaculizado su desempeño como interlocutor principal en las relaciones con Moscú, Pekín y Minsk.

El hijo presidencial ha firmado convenios con China, Rusia y Bielorrusia, desplazando a los co-cancilleres nicaragüenses Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres, indica la nota de la agencia EFE.

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Foto de archivo: Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, y Yevgeny Balitsky, líder designado por Moscú de las zonas de Zaporiyia controladas por Rusia, asisten a una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

Reacción internacional y sanciones

Sectores de la oposición nicaragüense consideran que la decisión de otorgar plenos poderes a Laureano Ortega Murillo se produce en un contexto de aumento de los vínculos con Moscú, que incluye cooperación militar, tecnológica y de seguridad, de acuerdo a la agencia EFE.

Daniel Ortega, de ochenta años y en el poder desde 2007, mantiene una alianza firme con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De acuerdo con EFE, Nicaragua representa el principal aliado de Moscú en Centroamérica y ha respaldado a Rusia en foros internacionales, incluyendo votaciones en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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El conjunto de acuerdos firmados y autorizados por el Ejecutivo nicaragüense contempla la aplicación de nuevas normas de transferencia de presos y cooperación judicial, así como la realización de actividades conjuntas con la Comisión Económica Euroasiática —organismo regional interestatal— hasta 2029. Las autoridades no han precisado la fecha de entrada en vigor de los convenios, que quedarán formalizados tras la firma que efectuará Laureano Ortega Murillo en representación de Managua.