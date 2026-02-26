Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Venezuela

Valezka López Herrera había sido ascendida desde el puesto de ministra consejera a embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Caracas. (Foto: redes sociales)

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anuló el nombramiento de Valezka Fiorella López Herrera como embajadora en Venezuela. La decisión, oficializada en el acuerdo presidencial número 32-2026 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, dejó sin efecto la designación de López Herrera tan solo cuatro semanas después de haber asumido el cargo. El documento presidencial no incluyó razones para la cancelación, lo que generó interrogantes sobre las causas políticas o administrativas detrás de la decisión.

López Herrera había sido promovida desde el puesto de ministra consejera en la embajada nicaragüense en Caracas, pasando a convertirse en embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Su nombramiento se produjo en un contexto de alta tensión política, ya que se oficializó poco después de la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que alteró la dinámica del poder en Caracas. La revocatoria se hizo efectiva el 23 de febrero de 2026, según el texto oficial, citado por EFE.

La embajada de Nicaragua en Venezuela ha registrado varias sustituciones en los últimos años. Antes de López Herrera, la representación estuvo a cargo de Daysi Ivette Torres Bosques, reconocida periodista y exalcaldesa de Managua por dos periodos consecutivos. Torres Bosques, quien también fue vicealcaldesa de la capital entre 2008 y 2009, asumió la embajada en Caracas el 21 de marzo de 2023 tras la salida de Orlando José Gómez Zamora. Actualmente, Torres Bosques representa a Nicaragua en Cuba.

El Gobierno de Nicaragua canceló el nombramiento de Valezka Fiorella López Herrera como embajadora en Venezuela tras solo cuatro semanas en el cargo. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Las relaciones entre Nicaragua y Venezuela han sido tradicionalmente cercanas, sobre todo desde que la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Esta alianza se ha reflejado en gestos políticos concretos: Managua fue uno de los primeros países que reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las protestas y denuncias presentadas por sectores opositores y de la polémica resolución del Consejo Nacional Electoral venezolano.

Sin embargo, el panorama diplomático se transformó tras la caída de Maduro el 3 de enero. Desde entonces, Ortega y Murillo han matizado su respaldo y adoptado una postura más cautelosa frente al gobierno provisional liderado por Delcy Rodríguez. Este cambio sugiere que la relación bilateral, aunque históricamente sólida, enfrenta ajustes en un contexto de incertidumbre y transición en el poder político venezolano.

La rápida remoción de López Herrera ilustra cómo los cambios en la política interna venezolana pueden tener repercusiones inmediatas en la diplomacia regional, obligando a aliados tradicionales como Nicaragua a recalibrar sus movimientos y estrategias diplomáticas.