Nicaragua

Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Venezuela

La administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo dejó sin efecto el breve mandato de Valezka Fiorella López Herrera en Caracas, en medio de un contexto de inestabilidad política y modificaciones diplomáticas entre ambos países

Guardar
Valezka López Herrera había sido
Valezka López Herrera había sido ascendida desde el puesto de ministra consejera a embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Caracas. (Foto: redes sociales)

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anuló el nombramiento de Valezka Fiorella López Herrera como embajadora en Venezuela. La decisión, oficializada en el acuerdo presidencial número 32-2026 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, dejó sin efecto la designación de López Herrera tan solo cuatro semanas después de haber asumido el cargo. El documento presidencial no incluyó razones para la cancelación, lo que generó interrogantes sobre las causas políticas o administrativas detrás de la decisión.

López Herrera había sido promovida desde el puesto de ministra consejera en la embajada nicaragüense en Caracas, pasando a convertirse en embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Su nombramiento se produjo en un contexto de alta tensión política, ya que se oficializó poco después de la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que alteró la dinámica del poder en Caracas. La revocatoria se hizo efectiva el 23 de febrero de 2026, según el texto oficial, citado por EFE.

La embajada de Nicaragua en Venezuela ha registrado varias sustituciones en los últimos años. Antes de López Herrera, la representación estuvo a cargo de Daysi Ivette Torres Bosques, reconocida periodista y exalcaldesa de Managua por dos periodos consecutivos. Torres Bosques, quien también fue vicealcaldesa de la capital entre 2008 y 2009, asumió la embajada en Caracas el 21 de marzo de 2023 tras la salida de Orlando José Gómez Zamora. Actualmente, Torres Bosques representa a Nicaragua en Cuba.

El Gobierno de Nicaragua canceló
El Gobierno de Nicaragua canceló el nombramiento de Valezka Fiorella López Herrera como embajadora en Venezuela tras solo cuatro semanas en el cargo. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Las relaciones entre Nicaragua y Venezuela han sido tradicionalmente cercanas, sobre todo desde que la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Esta alianza se ha reflejado en gestos políticos concretos: Managua fue uno de los primeros países que reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las protestas y denuncias presentadas por sectores opositores y de la polémica resolución del Consejo Nacional Electoral venezolano.

Sin embargo, el panorama diplomático se transformó tras la caída de Maduro el 3 de enero. Desde entonces, Ortega y Murillo han matizado su respaldo y adoptado una postura más cautelosa frente al gobierno provisional liderado por Delcy Rodríguez. Este cambio sugiere que la relación bilateral, aunque históricamente sólida, enfrenta ajustes en un contexto de incertidumbre y transición en el poder político venezolano.

La rápida remoción de López Herrera ilustra cómo los cambios en la política interna venezolana pueden tener repercusiones inmediatas en la diplomacia regional, obligando a aliados tradicionales como Nicaragua a recalibrar sus movimientos y estrategias diplomáticas.

Temas Relacionados

Gobierno de NicaraguaVenezuelaConsejo Nacional ElectoralAcuerdo Presidencial 32-2026Relación DiplomáticaCrisis Política

Últimas Noticias

La policía detiene a un sospechoso de parricidio vinculado a conflicto de herencia en zona 6 de Mixco, Guatemala

Las autoridades incautaron evidencia relevante durante el allanamiento, incluyendo bienes inmuebles y celulares, mientras el principal investigado enfrenta cargos relacionados con la apropiación de fondos producto de negocios inmobiliarios recientes

La policía detiene a un

Fiscalía pide condena para 16 acusados en caso Odebrecht

Entre los señalados figuran figuras políticas de alto perfil, mientras se mantienen solicitudes de comiso de cuentas y bienes en varios países

Fiscalía pide condena para 16

La ONU alerta sobre aumento del cultivo de coca y diversificación del narcotráfico en Centroamérica

Un estudio resalta que casi la mitad del norte centroamericano reúne condiciones óptimas para el cultivo de coca, mientras se observa la presencia de nuevas rutas, actores criminales y expansión de drogas sintéticas

La ONU alerta sobre aumento

La Corte de Constitucionalidad recibe amparos que exigen reformar proceso de selección de fiscal general de Guatemala

Un grupo de abogados ha solicitado intervención judicial ante el máximo tribunal, argumentando que las reglas vigentes discriminan a postulantes jóvenes y contradicen el requisito constitucional al elevar el umbral de experiencia requerido

La Corte de Constitucionalidad recibe

Agente policial fue capturado por tráfico ilegal de personas en El Salvador

La Fiscalía giró orden de captura contra Danis Escalante, quién fue detenido el miércoles en horas de la noche, según informaron las autoridades

Agente policial fue capturado por

TECNO

Cómo descargar Magis TV o

Cómo descargar Magis TV o XUPER TV en el televisor: una pregunta que puede poner en riesgo tu privacidad

Todo lo que debes saber del fenómeno ‘therian’: su origen, vestimenta y en qué espacios se reúnen

El 58% de los padres en Estados Unidos está en contra de que sus hijos busquen apoyo emocional en la IA

Adiós a la nube: Microsoft permite usar su IA y Office sin internet para evitar filtraciones

Códigos de Free Fire para hoy jueves 26 de febrero de 2026: cómo reclamar recompensas

ENTRETENIMIENTO

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa lucha con los fibromas uterinos: “Me encontraron más de 50”

La muerte de Katherine Short conmociona tras revelarse su vínculo con Nick Reiner

Crispin Glover, actor de "Volver al futuro", enfrenta una demanda por agresión y fraude

Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

El thriller conspirativo de Paradise se reinventa, de la soledad del refugio al caos exterior: alianzas, secretos y una protagonista inesperada

MUNDO

El portaaviones estadounidense Gerald Ford

El portaaviones estadounidense Gerald Ford abandonó Grecia y puso rumbo a la costa de Israel

Xi Jinping continúa su purga militar: el régimen chino expulsa a nueve oficiales de alto rango del Ejército

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de soldados mientras EEUU sigue intentando avances en las negociaciones

El jefe del OIEA advirtió sobre la incertidumbre nuclear en Irán

Castillo de Petrelë: del refugio de héroes en la Edad Media al destino favorito de Albania