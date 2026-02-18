El Departamento de Estado impone restricciones de visado al director de La Modelo en Nicaragua

Vista de la entrada del penitenciario Jorge Navarro "La Modelo", en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

La decisión de Washington de imponer restricciones de visado a Roberto Clemente Guevara Gómez, actual director de La Modelo, la principal penitenciaría de Nicaragua, marca un nuevo capítulo en la presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detalla una nota de EFE.

La medida, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, responde a acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas dentro del sistema carcelario nicaragüense.

La Modelo se ha convertido en un símbolo de la represión en Nicaragua, tras el aumento de detenciones políticas en los últimos años. La figura de Guevara Gómez destaca en este contexto. El secretario de Estado Marco Rubio lo señala como implicado en una grave violación de los derechos humanos de un preso político.

El comunicado oficial detalla que la sanción afecta tanto al funcionario como potencialmente a sus familiares inmediatos, según lo previsto en la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024.

Departamento de Estado de Estados Unidos y el uso de sanciones como herramienta diplomática

Desde el Departamento de Estado se recalca que estas acciones buscan promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos.

La entrada de Guevara Gómez en la lista de sancionados conlleva la prohibición de ingreso a Estados Unidos y constituye un mensaje directo al entorno de poder del país centroamericano.

Mediante las leyes de asignaciones presupuestarias, las sanciones estadounidenses se han consolidado como un instrumento habitual para presionar a gobiernos considerados autoritarios. Nicaragua se suma a otros precedentes regionales donde Washington ha recurrido a restricciones de visado y congelamiento de activos en respuesta a la represión política.

El gobierno de Ortega y Murillo enfrenta denuncias de organismos internacionales y gobiernos extranjeros sobre detenciones arbitrarias, tortura y negación de derechos fundamentales a opositores. Informes identifican a La Modelo como uno de los centros con más registros de maltrato a presos políticos.

La sanción a Guevara Gómez intensifica el foco internacional sobre la situación carcelaria en Nicaragua y refuerza el aislamiento diplomático del régimen. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que se necesita mayor vigilancia y presión internacional para resguardar los derechos fundamentales de los reclusos.

Las sanciones al gobierno de Nicaragua y la presión sobre la economía

Las recientes sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua han provocado ajustes significativos en las políticas migratorias nicaragüenses y presión directa sobre sectores clave de la economía y la administración estatal.

En noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. adoptó medidas dirigidas a restringir la migración irregular facilitada por empresas nicaragüenses. ECONOMIA CENTROAMÉRICA NICARAGUA LA NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Desde el último trimestre de 2025, la administración de Estados Unidos endureció su postura mediante el anuncio de aranceles progresivos para productos nicaragüenses no amparados por el CAFTA-DR, decisión que responde a prácticas que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) calificó como “irrazonables” por violaciones de derechos humanos y laborales. Según infobae.com, los aranceles comenzarán en 0% en 2026, aumentarán al 10% en 2027 y alcanzarán el 15% en 2028.

Según bloomberglinea.com, se impusieron restricciones de visa a dueños, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos, acusadas de aprovechar las políticas migratorias permisivas del régimen de Nicaragua para canalizar flujos migratorios hacia el norte.

En el plano institucional, en abril de 2025, Estados Unidos amplió el alcance de sus sanciones con restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Daniel Ortega, que incluyen desde policías y personal paramilitar hasta funcionarios del ámbito judicial y de educación superior. De acuerdo a ecoportal.net, esta decisión obedeció a la presunta participación de dichos funcionarios en violaciones de derechos humanos y en la represión de la sociedad civil.

Estrategia y respuesta del régimen ante las sanciones

La estrategia de Estados Unidos se ha basado en combinar sanciones económicas, restricciones migratorias y castigos individuales contra miembros clave del régimen y de su estructura represiva. Washington ha buscado incidir en las decisiones de Managua, promoviendo la defensa de los derechos humanos y una eventual transición democrática en Nicaragua.

Hasta el momento, las acciones estadounidenses han logrado forzar ajustes en la política migratoria nicaragüense, al tiempo que el comercio bilateral se mantiene robusto, reflejando una relación marcada por la tensión y la interdependencia.