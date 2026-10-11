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Exportaciones de dulce de leche: Argentina vende a más de 20 países y Chile concentra el volumen

Estados Unidos paga el precio más alto por las exportaciones de dulce de leche, mientras Brasil recorta compras y nuevas elaboradoras buscan habilitaciones

Exportaciones de dulce de leche
Se trata de un negocio de nicho dentro del complejo lácteo, que entre enero y octubre de 2025 facturó más de 1.350 millones de dólares en el exterior (Foto: Movant Connection)
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Las exportaciones de dulce de leche argentino cerraron 2025 con ingresos por 9,1 millones de dólares, un 6% más que el año anterior, y el ritmo se aceleró en 2026: durante el primer bimestre, el volumen vendido al exterior creció 48% interanual. Con el Día Internacional del Dulce de Leche como marco, esas cifras permiten dimensionar el lugar del producto en el comercio exterior argentino.

Pese al crecimiento, se trata de un negocio de nicho dentro del complejo lácteo, que entre enero y octubre de 2025 facturó más de 1.350 millones de dólares en el exterior, impulsado por la leche en polvo y los quesos. La mayor parte de la producción de dulce de leche, que según las últimas cifras oficiales alcanzó 103.824 toneladas en 2023, se consume en el mercado interno.

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Aun así, el producto llega a entre 20 y 23 países, una dispersión llamativa para un volumen exportado que en el primer trimestre de 2025 apenas superó las 1.000 toneladas. Esa combinación de muchos destinos y pocos kilos por mercado define el perfil comercial de una especialidad argentina que todavía busca escala afuera.

¿A qué países van las exportaciones de dulce de leche argentino?

Chile es el principal comprador. En el primer trimestre de 2025, según datos del INDEC, los envíos totales sumaron 1.015 toneladas por 2,57 millones de dólares, y el mercado trasandino absorbió 416 toneladas, más del 41% del volumen y un tercio del valor. La cercanía y la presencia del producto en supermercados explican ese liderazgo.

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Brasil quedó segundo, con 224 toneladas, aunque con una caída cercana al 10% en valor frente al mismo período de 2024, en un mercado con producción propia y competencia local. Más atrás se ubicaron Estados Unidos, con 43 toneladas y una suba del 8% en valor, y Paraguay, con 21 toneladas y un volumen estable.

Un tercio de lo facturado figuró como destino confidencial, una categoría que el INDEC aplica cuando hay pocos exportadores hacia un mismo país, para no revelar operaciones de firmas puntuales. Bolivia, que en 2024 había comprado por 146.000 dólares, no registró envíos en ese trimestre. Uruguay, España, Francia, Israel y Canadá completan la lista de compradores recientes.

Dulce de leche
La operatoria tiene una ventaja frente a otros lácteos: el producto no necesita cadena de frío con el envase cerrado, por lo que viaja en contenedores secos o en camiones de carga general (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto se paga por kilo de dulce de leche argentino en el exterior?

El precio promedio de exportación fue de 2,54 dólares por kilo en el primer trimestre de 2025, con diferencias marcadas según el destino. Chile pagó 2,08 dólares, por debajo de la media, lo que refleja una estrategia orientada al volumen y a la venta masiva más que al margen por unidad.

En el otro extremo, Estados Unidos pagó 3,60 dólares por kilo, el valor más alto de todos los mercados, seguido por Paraguay, con 3,51, y Brasil, con 2,66. En el mercado estadounidense el producto se posiciona como una opción gourmet, dirigida a consumidores dispuestos a pagar por el origen.

Esa brecha muestra el margen que tiene el sector para sumar valor. Vender menos kilos a precios más altos exige diferenciación, certificaciones y construcción de marca país, en mercados donde existen versiones locales del producto, como el doce de leite brasileño, el manjar chileno o la cajeta mexicana.

¿Qué condiciones enfrenta el dulce de leche para salir del país?

En el plano tributario, el Decreto 697/2024 fijó en 0% los derechos de exportación para un conjunto de productos elaborados con leche, y también dejó en 0% el reintegro a la exportación. En la región, las ventas a socios del Mercosur y a Chile operan con preferencias arancelarias, lo que favorece a los destinos limítrofes.

La operatoria tiene una ventaja frente a otros lácteos: el producto no necesita cadena de frío con el envase cerrado, por lo que viaja en contenedores secos o en camiones de carga general. Los despachos salen con certificación sanitaria oficial, un requisito que separa el canal formal de la histórica logística de hormiga de viajeros que llevaban frascos en la valija.

Dulce de leche
Un tercio de lo facturado figuró como destino confidencial, una categoría que el INDEC aplica cuando hay pocos exportadores hacia un mismo país, para no revelar operaciones de firmas puntuales (Foto: Shutterstock)

Ese circuito informal tiene hoy un límite en la Unión Europea, que desde 2003 prohíbe a los viajeros ingresar leche y derivados lácteos desde la mayoría de los países no comunitarios. Para llegar a los consumidores europeos, la vía es el canal comercial, con la documentación veterinaria exigida.

El sector apuesta a ampliar ese mapa. Nuevas elaboradoras tramitan habilitaciones para vender en Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos, mientras la industria diversifica sabores y formatos. Si la suba de volumen de comienzos de 2026 se sostiene, el desafío será convertir una demanda dispersa en contratos regulares con más valor por kilo.

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