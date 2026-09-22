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El área de compras, un termómetro clave de toda la cadena de abastecimiento

Fernando Flores, analista de compras, explica cómo la planificación, la logística internacional y la lectura del contexto geopolítico global redefinen hoy la gestión de proveedores del sector

Fernando Flores
Fernando Flores es analista de compras (Foto: Movant Connection)
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“Compras funciona un poco como un fusible dentro de la operación: si algo se atrasa, si un pedido no llega bajo las especificaciones acordadas, se nota enseguida”. Esa observación resume el eje de esta charla: Fernando repasa cómo la relación entre precio, calidad y logística ordena las decisiones de compra, qué exige hoy desarrollar proveedores en distintos continentes y qué peso tiene la lectura del contexto internacional en el abastecimiento de cualquier empresa.

¿Cómo describís la actualidad y los principales desafíos del área de compras hoy?

El mercado actual y el contexto económico exigen ser mucho más competitivo. Eso implica salir a buscar no solo calidad sino también precio, sin descuidar el proceso ni el objetivo real de la compra. Además de cuidar a los clientes actuales, hoy hace falta buscar más volumen, lo que obliga a mover otros volúmenes dentro de compras.

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El desafío pasa por tener una mirada más integral de lo que se va a comprar: entender la función y la importancia real de cada producto o servicio que piden las distintas áreas, más allá de una especificación técnica puntual. Esa visión lleva a mirar no solo el mercado local sino también el internacional, a medir tiempos y a desarrollar proveedores en Europa y en distintos mercados de Asia.

¿Qué tan importante es la coordinación entre logística y compras cuando se negocia con un proveedor?

La relación entre calidad, precio y logística tiene que ser muy sólida, y todo eso se sostiene con planificación y programación. El estandarte siempre tiene que ser la calidad; después viene el precio, y en el medio, una buena programación permite jugar mucho mejor con los tiempos de logística.

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Hoy se trae buena parte de los repuestos desde Europa, sobre todo de Alemania y España, a través de distintos couriers, cuidando que los precios no se disparen y que los tiempos de tránsito sean los más cortos posibles. Si un repuesto que se necesita en una o dos semanas se demora más de la cuenta, se genera un atraso directo en la línea de producción.

¿Qué particularidades tiene la logística de un producto como los envases plásticos, y qué lugar ocupa hoy la sustentabilidad?

La forma de transportar los envases flexibles fue cambiando bastante con el tiempo. Todo depende de la etapa en la que termina cada producto: hay bobinas para envasado automático, otras pensadas para termocontraíble, como el film que envuelve un pack de gaseosas en el supermercado, y bolsas de packaging para alimentos, como en la industria avícola.

Plástico
"En sustentabilidad, los proveedores de la industria del plástico suelen ser grandes petroquímicas globales que ya tienen productos sustentables desarrollados, aunque eso todavía no llega con la misma fuerza al mercado local", sostiene Fernando (Foto: Shutterstock)

Cada una tiene aspectos técnicos distintos y exige condiciones de traslado diferentes según el tipo de producto y su destino final, pero en todos los casos la logística es clave y parte siempre de una buena coordinación y programación previas entre las áreas involucradas.

En sustentabilidad, los proveedores de la industria del plástico suelen ser grandes petroquímicas globales que ya tienen productos sustentables desarrollados, aunque eso todavía no llega con la misma fuerza al mercado local. Hay grandes cadenas que ya usan bolsas biodegradables de compost para reducir su huella de carbono, pero no es una práctica generalizada.

¿Qué lugar fue ganando compras dentro de la mesa chica de una compañía?

Compras funciona un poco como un fusible dentro de la operación: si algo se atrasa, si un pedido no llega bajo las especificaciones acordadas o fuera de los plazos indicados, se nota enseguida. Eso pasa tanto en una pyme como en una multinacional, aunque haya que pensarlo con una escala distinta en cada caso.

Cuando el área empieza a entender qué es lo que compra, cuál es su aplicación dentro del proceso y qué prioridad tiene, se vuelve transversal a toda la operación, y aparece el diálogo con la gerencia y la dirección. Esa mirada permite ser más eficiente en calidad, en el desarrollo de proveedores y en la logística, con impacto directo en la producción y en el servicio final.

¿Cuáles son esas preguntas clave que te hacés antes de planificar una operación?

Lo fundamental es el stock, y detrás de eso, la información y la comunicación entre áreas. Tener un buen canal de comunicación, un feedback claro y aprovechar los sistemas de gestión que tiene cada empresa hace una diferencia enorme a la hora de planificar y programar las compras.

Cuando no hay planificación, todo se convierte en salir a cubrir urgencias: falta una materia prima y hay que producir igual, aunque los tiempos del proveedor no sean los mismos que los propios. Con buena programación, en cambio, hay más margen para negociar calidad, tiempos y precios.

Hoy además se suma la inteligencia artificial como herramienta para automatizar procesos que antes eran mucho más lentos, y eso le da al área de compras más recursos y más tiempo para salir a negociar en mejores condiciones con cualquier proveedor.

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