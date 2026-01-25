La logística de los langostinos: del mar al comercio internacional sin romper la cadena

Una vez capturado, el producto debe ser clasificado y enfriado de manera inmediata (Imagen: Shutterstock)

El langostino es uno de los productos más representativos del complejo pesquero argentino y un actor clave del comercio internacional de alimentos. Pero antes de llegar a una mesa en el exterior, atraviesa una logística altamente especializada, donde cada decisión impacta directamente en la calidad, la seguridad y la posibilidad de exportación. En este circuito, el tiempo no se mide en días sino en horas, y la temperatura es tan importante como el transporte.

A diferencia de otros productos, el langostino no admite improvisaciones. Desde el momento en que se extrae del mar, se activa una secuencia logística precisa que combina captura, procesamiento, congelado, almacenamiento y traslado bajo condiciones estrictas. Si uno de esos eslabones falla, el producto pierde valor o directamente queda fuera del mercado.

La logística empieza en el mar

La cadena logística del langostino comienza incluso antes de tocar puerto. Una vez capturado, el producto debe ser clasificado y enfriado de manera inmediata. El objetivo es frenar el deterioro natural y preservar sus características organolépticas.

En muchos casos, el langostino se congela a bordo mediante sistemas de frío rápido. Esta etapa es clave: permite conservar el producto en condiciones óptimas hasta su procesamiento posterior. La logística marítima, en este punto, ya trabaja bajo parámetros similares a los de una planta industrial, con controles de temperatura y tiempos muy ajustados.

El desembarque también forma parte del proceso. Los puertos deben estar preparados para recibir la mercadería sin interrupciones, evitando exposiciones prolongadas al ambiente. Cada minuto cuenta para sostener la calidad del producto.

La logística debe coordinar flujos internos, cámaras de frío, movimientos controlados y tiempos de permanencia (Imagen: Shutterstock)

Procesamiento y valor agregado

Una vez en tierra, el langostino ingresa a plantas donde se realizan tareas como limpieza, clasificación por tamaño y, en algunos casos, tratamientos específicos. Uno de ellos es el glaseado, un proceso que consiste en aplicar una fina capa de hielo sobre el producto congelado. Esta práctica no es estética: cumple una función logística y sanitaria fundamental, ya que protege al langostino de la deshidratación y la oxidación durante el almacenamiento y el transporte.

En esta etapa, la logística debe coordinar flujos internos, cámaras de frío, movimientos controlados y tiempos de permanencia. El producto no puede romper la cadena de frío en ningún momento. Incluso una variación mínima de temperatura puede afectar su destino comercial.

El procesamiento también define el tipo de mercado al que se apunta. Diferentes presentaciones implican distintas exigencias logísticas, desde el embalaje hasta el tipo de transporte utilizado.

La cadena de frío como eje central

La cadena de frío es el corazón de la logística del langostino. A lo largo de todo el recorrido, el producto debe mantenerse dentro de rangos de temperatura específicos. Esto exige infraestructura adecuada, monitoreo constante y personal capacitado.

El almacenamiento en cámaras frigoríficas permite regular los tiempos entre producción y despacho. Allí, la logística gestiona rotación de stock, trazabilidad y preparación de pedidos según los destinos internacionales.

El transporte terrestre hacia los puntos de salida al exterior es otro momento crítico. Se utilizan equipos refrigerados que deben cumplir con normas sanitarias y controles permanentes. Cualquier desvío puede generar rechazos en destino, con costos económicos elevados.

Controles y comercio internacional

El langostino es un producto altamente regulado en el comercio internacional. Antes de salir del país, debe cumplir con controles sanitarios, documentales y de trazabilidad. La logística es responsable de que toda esa información acompañe físicamente al producto.

Los mercados internacionales exigen garantías sobre el origen, el tratamiento y la conservación del alimento. Esto obliga a una coordinación estrecha entre organismos de control, operadores logísticos y exportadores. La documentación, los certificados y los tiempos de despacho forman parte del mismo engranaje.

En este contexto, la logística no solo mueve mercadería: asegura cumplimiento normativo y acceso a mercados externos. Un error en esta etapa puede bloquear una operación completa.

Impacto económico y logístico

La logística del langostino moviliza empleo, infraestructura y servicios en distintas regiones. Desde los puertos hasta las plantas de procesamiento y los corredores de transporte, se trata de una cadena que genera valor y demanda coordinación constante.

Además, funciona como un ejemplo claro de cómo la logística condiciona el comercio exterior. La competitividad del producto no depende solo de su calidad natural, sino de la capacidad de sostener una operación eficiente, previsible y controlada.

Cuando la logística sostiene el valor

El recorrido del langostino muestra con claridad que la logística no es un complemento, sino un factor decisivo. Cada etapa, desde el mar hasta la exportación, está pensada para preservar valor, reducir riesgos y cumplir estándares internacionales.

Detrás de cada caja que cruza fronteras hay una red de procesos que trabajan de manera integrada. Cuando esa red funciona, el producto llega en condiciones óptimas. Cuando falla, el impacto es inmediato.

La logística del langostino demuestra que, en el comercio internacional de alimentos, la calidad no se define solo en el origen, sino en todo el camino.