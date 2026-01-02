Reflexiones sobre la logística portuaria en Guatemala

En los últimos años, los puertos del país han tomado protagonismo en las conversaciones sobre logística nacional. La saturación en Puerto Quetzal, las oportunidades no aprovechadas en Santo Tomás de Castilla, y el modelo híbrido en Puerto Barrios son solo algunos de los elementos que resaltan la necesidad urgente de modernizar nuestra infraestructura portuaria y vial.
Adicional a esto, el país ha estado, en cierta manera, en el ojo de la política exterior de nuestro principal socio comercial, cultural y político: Estados Unidos; ya que esta falta de infraestructura, que por momentos parecería adrede, ha sido de gran beneficio para el narcotráfico y otros actores/grupos de ilícitos de la región. Y para EEUU esto es una gran “red flag” en la relación entre ambos países; la política exterior del estado norteamericano se enfoca mucho en seguridad, especialmente luego del 9-11, sin importar la administración (demócrata o republicana).
Es ahí donde el actual gobierno está actuando de manera estratégica y aprovechando la buena relación entre ambos países (acciones que los gobiernos pasados no pudieron ni quisieron hacer, especialmente por vínculos con grupos ilícitos) para buscar soluciones a largo plazo en seguridad portuaria (también del aeropuerto de la ciudad capital), infraestructura, capacitaciones y apoyo financiero para cumplir con estos objetivos.
Ya que vimos un poco el contexto del por qué la necesidad de mejorar la infraestructura que afecta la eficiencia y los costos logísticos; necesidad no solamente el país, sino de los socios comerciales de la región; comparto desde mi experiencia en el sector logístico, un breve análisis de los principales puertos del país, sus fortalezas, limitaciones y el potencial que tienen para convertirse en nodos más eficientes y competitivos.
Puerto Quetzal
Pros:
- Único puerto marítimo del Pacífico en Guatemala.
- Alto volumen de importación de graneles sólidos.
- Acceso directo a comercio con Asia: China, Taiwán, Japón, India, etc.
- Proximidad a regiones comerciales clave.
- Cercanía con las fronteras terrestres de El Salvador.
Contras:
- Infraestructura saturada desde años atrás y sin expansión.
- Capacidad limitada de atraque, muelle limitado en espacio, necesidad de mayor dragado.
- Ineficiencia operativa en terminales.
- Falta de planificación urbana en San José, ciudad aledaña al puerto.
- Ausencia de transporte multimodal.
Puerto Barrios
Pros:
- Modelo híbrido público-privado, mejor servicio al cliente.
- Procesos aduanales más ágiles.
- Potencial de expansión y baja congestión.
- Conectividad con EE. UU. y Centroamérica.
- Inversión tangible en el municipio y regiones cercanas al muelle para beneficio de la población y socios comerciales.
Contras:
- Capacidad de muelle limitada.
- Saturación en patios de maniobra.
- Altos costos logísticos por distancia a la ciudad capital por carretera principal por poca inversión en infraestructura (200km del tramo son únicamente de 2 carriles).
- Alejamiento de zonas urbanas clave.
Santo Tomás de Castilla
Pros:
- Muelle versátil con dragado profundo.
- Capacidad para múltiples tipos de carga.
- Gran volumen de exportación (aceites, palma, frutas de temporada, etc.).
- Conexión marítima sólida con EE. UU, países del Caribe y Europa.
Contras:
- Débil planificación urbana aledaña
- Baja utilización en descarga de graneles
- Problemas logísticos similares a Puerto Barrios
Reflexión final
Los tres puertos del país enfrentan un reto común: la limitada capacidad para el movimiento eficiente de mercancías. La solución requiere inversión en infraestructura interna y externa, desarrollo de proyectos multimodales (inversión en vías de trenes de carga, canales secos exclusivos de ingreso y egreso de transporte), y una visión estratégica conjunta entre el sector público y privado. Solo así lograremos una logística portuaria moderna, sostenible y competitiva a largo plazo.
El gobierno actual y los próximos a venir; las cámaras gremiales de empresarios y resto de actores involucrados tienen que ser parte de este rol de visión a largo plazo, de manera consensuada y responsable.