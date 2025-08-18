La logística como un factor clave para que Argentina impulse la producción de alfalfa premium

La posibilidad de que la Argentina se convierta en referente global de la alfalfa premium no es solo un desafío productivo, sino también una estrategia de inserción en el comercio internacional (Foto: Shutterstock)

La Argentina produce alrededor de unas 180.000 toneladas de alfalfa por año destinadas a la exportación, pero especialistas coinciden en que esa cifra está lejos de reflejar el verdadero potencial productivo del país. Las condiciones agroclimáticas y la experiencia acumulada permiten proyectar un crecimiento significativo, siempre y cuando se logre superar una barrera decisiva: la logística.

El interés internacional se concentra especialmente en la alfalfa de calidad “premium”, con una demanda creciente en mercados como Emiratos Árabes Unidos y China. En ese contexto, la oportunidad es clara: ampliar la producción, garantizar estándares homogéneos y, sobre todo, optimizar la cadena logística que hoy representa el mayor desafío para sostener la competitividad en el comercio internacional.

Costos logísticos y competitividad

Uno de los principales obstáculos para que la alfalfa argentina gane espacio en el mercado global está en los costos de transporte. Se estima que cerca del 40 % del valor final de cada tonelada puesta en destino corresponde exclusivamente a transporte y logística. Este nivel de incidencia reduce márgenes y dificulta competir frente a otros países productores que cuentan con sistemas de infraestructura más integrados.

La situación obliga a repensar la cadena de suministro en su conjunto. La dispersión geográfica de la producción, concentrada en provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, demanda un esquema eficiente que conecte las zonas de origen con los principales nodos de exportación. Al mismo tiempo, comienzan a surgir nuevas áreas con potencial productivo, como la región de Río Negro, donde las pruebas iniciales muestran resultados alentadores gracias al clima y la disponibilidad de riego.

Optimizar esa red logística implica reducir costos de transporte interno, mejorar la conectividad con los puertos, incorporar tecnologías de conservación que permitan extender la vida útil del forraje y coordinar los tiempos de embarque para evitar demoras que afectan la calidad.

Innovación tecnológica en la producción

La modernización tecnológica aparece como el segundo eje fundamental para consolidar el salto exportador. Productores y especialistas remarcan que la incorporación de maquinaria y procesos innovadores es clave para sostener la calidad premium que exige el mercado internacional.

En los últimos años, las experiencias obtenidas a través de intercambios con países líderes en el rubro permitieron introducir mejoras en la maquinaria de corte y empaquetado, además de avanzar en técnicas de ensilaje y compactación de silos que optimizan espacio, reducen costos y garantizan homogeneidad en el producto final.

Estas innovaciones son esenciales para asegurar que la alfalfa mantenga sus propiedades nutritivas durante largos traslados internacionales. Al mismo tiempo, se promueve la adopción de prácticas sostenibles que suman valor en un mercado cada vez más atento a los criterios de sustentabilidad.

El aporte de la inteligencia artificial

El debate sobre el futuro de la producción agropecuaria argentina también incluye la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Esta herramienta puede transformar no solo los procesos productivos, sino también la logística.

La IA permite analizar grandes volúmenes de datos para anticipar rendimientos, detectar factores que limitan la productividad de las alfalfas e incluso planificar rutas de transporte más eficientes. La aplicación de algoritmos de predicción también ofrece la posibilidad de reducir pérdidas en la cadena de suministro, garantizar trazabilidad y cumplir con los estrictos requisitos de mercados exigentes.

Sustentabilidad y diversificación productiva

Más allá del impacto logístico y la tecnología, la consolidación del país como potencia exportadora de alfalfa premium depende de producir bajo criterios de sustentabilidad. Investigaciones y experiencias recientes muestran que prácticas como el pastoreo de cultivos de servicio, el uso responsable de maquinaria agrícola y el manejo adecuado de efluentes pueden generar sistemas más eficientes y respetuosos con el ambiente.

En paralelo, la diversificación productiva representa una oportunidad para expandir la oferta. La experiencia de Río Negro, sumada al peso histórico de provincias como Córdoba y Santa Fe, plantea un mapa productivo más equilibrado y con mayor capacidad de respuesta frente a la creciente demanda mundial.

Una oportunidad estratégica para el comercio exterior

La posibilidad de que la Argentina se convierta en referente global de la alfalfa premium no es solo un desafío productivo, sino también una estrategia de inserción en el comercio internacional. Ampliar la participación en un mercado de alto valor permitiría diversificar la canasta exportadora, generar divisas y fortalecer economías regionales.

Sin embargo, la clave estará en resolver los puntos críticos que hoy frenan ese potencial: la elevada carga logística y la necesidad de incorporar tecnologías de avanzada. Reducir el peso del transporte en los costos finales y acelerar la adopción de innovación en campo serán los pasos indispensables para consolidar el liderazgo.