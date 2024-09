Agentes de transporte aduanero: la importancia de un rol invisibilizado

Diego Maldonado es Presidente del Centro de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina (Foto: Movant Connection)

A partir de la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se abrió un debate sobre el rol de los agentes de transporte aduanero (ATA). De ese y muchos temas más, Diego comparte su opinión en esta entrevista brindada a Movant Connection.

¿Qué es un agente de transporte aduanero?

Un agente de transporte aduanero es un auxiliar del comercio exterior y del servicio aduanero, al igual que un despachante de aduana. Ambos son las únicas figuras reconocidas como auxiliares de comercio exterior por el código aduanero.

Los agentes tienen la responsabilidad de informar ante el servicio aduanero la mercancía que se traslada y los medios de transporte que se utilizan. Ningún medio de transporte internacional puede operar sin su intervención.

Cada vez que llega un camión a un depósito fiscal, no es la aduana ni el despachante quien registra directamente la carga, somos nosotros quienes introducimos la información en el sistema aduanero, permitiendo que se inicie el despacho.

Esta actividad está reservada exclusivamente para nosotros, requiere idoneidad y una matrícula específica, ya que la carga debe estar registrada correctamente para que el proceso pueda avanzar.

Por otra parte, muchas veces las coordinaciones que realizamos van más allá de nuestra función principal establecida por el código aduanero: coordinamos con transportistas, gestionamos tiempos y rutas, y mantenemos contacto tanto con importadores como con la Aduana. Garantizamos que todo el proceso cumpla con las regulaciones y nos mantenemos atentos a todo lo necesario para evitar costos extra.

Por todo eso, los agentes constituimos un eslabón esencial en la cadena logística que, aunque poco conocido, resulta indispensable para el proceso de importación, especialmente en las fronteras.

¿Cómo analizás el panorama actual del sector?

Venimos de un período complicado en lo que respecta al comercio exterior, con muchas restricciones como las del tipo de cambio, giros de divisas y sistemas como la SIRA y las SIRASEs.

Por esos motivos, países como Uruguay y Chile prefieren comprarle mercadería a México, a pesar de que Argentina está mucho más cerca, debido a reglas que no son claras y que complican el comercio.

"Los agentes constituimos un eslabón esencial en la cadena logística que, aunque poco conocido, resulta indispensable para el proceso de importación, especialmente en las fronteras", confiesa Diego (Foto: Shutterstock)

A partir del DNU 70/2023, se han implementado medidas que buscan facilitar el comercio exterior. Y, aunque toda medida en este sentido es positiva, algunos puntos han generado debate.

Entre los puntos polémicos, se cuenta la eliminación del Registro de Importadores y Exportadores, que habilita a que cualquier persona pueda iniciar un proceso de comercio exterior. Sin embargo, luego del decreto, los agentes de transporte aduaneros, no sólo seguimos vigentes, sino que estamos revalorizados.

Por otra parte, con estas nuevas medidas, como la eliminación de las SIRAs y SIRASEs, que eran muy complicadas, tenemos un nuevo desafío. El Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) tiene un enfoque más estadístico y tributario, sin interferir en qué se importa o exporta.

¿Hay medidas que creés que aún falta aplicar?

Hay un aspecto clave para que el comercio exterior funcione correctamente en cualquier país: la unificación del tipo de cambio. Hasta que esto no ocurra, el comercio no será transparente. No se podrá evaluar correctamente la rentabilidad de un producto exportado, vendido localmente, o un producto importado frente a uno fabricado en el país.

Además, la unificación del tipo de cambio genera confianza en las relaciones con compradores y vendedores internacionales, algo fundamental para el desarrollo del comercio.

Hay personas en otros países a quienes se les explica que en Argentina existen múltiples tipos de cambio y no logran entenderlo, lo que hace que ni siquiera quieran involucrarse en negocios aquí. Por eso, una vez que se unifique el tipo de cambio, podremos mejorar nuestra competitividad.

También es fundamental eliminar las retenciones para impulsar el comercio exterior. Lo que antes se podía vender a un dólar, ahora debo venderlo a 1,30 dólares, debido a las retenciones, lo que nos deja afuera de la competencia con países como Brasil o Perú, que pueden vender a 1,10 dólares.

¿Qué expectativas tenés en relación al futuro del comercio exterior argentino?

Estamos en una situación muy desfavorable, que también se refleja en la disminución de las operaciones. En general, los últimos años fueron difíciles para todos los que trabajamos en este sector.

En ese marco, el desafío actual de Argentina es volver a la normalidad. A su vez, volver a generar un contexto razonable para el comercio, de cara al futuro, va a ser esencial para generar una reactivación y crecimiento económico para todos.