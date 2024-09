Comercio exterior y logística en la industria farmacéutica

Carolina Franks es Analista de Comercio Exterior de un importante laboratorio de Argentina (Foto: Movant Connection)

La relevancia del comercio exterior en la industria farmacéutica y la importancia de establecer vínculos de confianza en los procesos logísticos son algunos de los temas que aborda Carolina en esta entrevista brindada a Movant Connection.

¿Cuáles son los puntos críticos de tu actividad y cómo se superan?

Es crucial que la carga viaje a la temperatura adecuada. Con ese fin, las mismas suelen viajar con dispositivos Data Logger para monitorear que las temperaturas se mantengan dentro de los rangos establecidos.

Hemos tenido problemas en algunas de esas unidades y, en esos casos, es esencial verificar la carga porque, al salir del rango, pueden dejar de ser utilizables. Esto es especialmente crítico cuando se trata de productos no sólo costosos, sino vitales, que deben llegar a su destino en perfectas condiciones y a tiempo.

Para eso, es fundamental trabajar con transportistas con los que se tenga buena relación y que cuenten con unidades que cumplan los requisitos necesarios. La colaboración con el depósito también es esencial para cumplir con los requisitos necesarios.

Otro motivo de algunas complicaciones es la intervención de distintos organismos, característica que influye directamente en los tiempos de gestión. Algunos son más expeditivos, pero esto depende del país y su contexto. A veces, el trámite para obtener un permiso puede retrasarse o surgir algún error, por lo que es crucial mantener un control constante sobre los certificados para evitar infracciones o demoras en la carga. En general, el proceso es fluido, aunque siempre es necesario estar atentos a posibles complicaciones.

¿Qué relevancia tienen los vínculos entre las personas para las operaciones logísticas?

Mantener buenas relaciones laborales es muy importante para el éxito de las operaciones. Por eso, paso casi el 80% de mi día hablando con personas involucradas en distintas partes de la cadena.

Desde que asumí la coordinación de las exportaciones, me he centrado en mantener reuniones periódicas con los actores clave para alinear nuestros objetivos. Es fundamental establecer orden y romper con paradigmas.

Valoro los vínculos saludables y la capacidad de resolver problemas rápidamente, ya que considero que son características esenciales tanto para el trabajo como para el entorno laboral.

El vínculo entre el comercio exterior y la industria es muy importante, ya que de eso depende la continuidad de los cuidados de muchos pacientes (Imagen: Shutterstock)

¿Qué importancia tiene el comercio exterior en la industria farmacéutica?

Es crucial porque gran parte de lo que se produce se exporta y hay muchos productos esenciales para los pacientes que se importan. En ese sentido, el vínculo entre el comercio exterior y la industria es muy importante, ya que de eso depende la continuidad de los cuidados de muchos pacientes.

Cada mercado tiene sus propias particularidades. Los bienes se envían estuchados con la marca bajo la cual se comercializarán, cumpliendo con los requisitos sanitarios y permisos específicos del país de destino.

Es esencial que la integración entre nosotros y el país receptor funcione sin contratiempos, asegurando que no haya trabas relacionadas con las normativas del Ministerio de Salud Pública, y que todo sea liberado a tiempo para su distribución o reexportación.

¿Qué aspectos de tu trabajo considerás más gratificantes?

Siempre me gustó que el trabajo sea desafiante. Mi labor actual tiene esa característica, no sólo por gestionar importaciones y exportaciones, sino también por manejar productos que pueden salvar vidas. Además, saber que lo que hago tiene un impacto real en la sociedad me motiva y me hace sentir que mi esfuerzo tiene un propósito mayor.

En ese sentido, en esta industria nos recalcan mucho la importancia de que todo se haga en tiempo y forma, cumpliendo con los lineamientos. Poder ayudar en el cumplimiento de esos requisitos me enorgullece.

Además, en este sector en el que estoy se reciben consultas de diversas áreas, lo que me desafía a encontrar nuevas soluciones de forma constante. Ese desafío es algo que realmente disfruto y una de las cosas que me impulsan a seguir eligiendo esta industria y esta área en particular.