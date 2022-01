Dulce Granados defendió a la diputada Julia Di Tullio y rechazó la declaración de los procuradores

Dulce Granados, presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza y ex diputada nacional, respaldó a la senadora Juliana Di Tullio

La Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza y ex diputada nacional, Dulce Granados, junto a legisladores nacionales en ejercicio y con mandato cumplido, expresaron su rechazo a la declaración del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que respaldó al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand. La declaración de los miembros de las fiscalías, además, cuestionó a la senadora del oficialismo Juliana Di Tullio, por sus críticas al funcionario judicial.

Los legisladores emitieron un comunicado en el que expresaron: “Repudiamos enérgicamente y expresamos nuestra total desestimación a la declaración del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, respecto a la posición de la Senadora Nacional Juliana Di Tullio, por la Provincia de Buenos Aires, vertida en el discurso realizado en Sesión Pública Especial del Senado de la Nación de fecha 29/12/21″.

En el texto, refieren: “Al mismo tiempo promovemos y acompañamos a las y los integrantes del Bloque de Diputados del Frente de Todos, de la Provincia de Buenos Aires en el pedido de Juicio Político contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cada uno de los términos y razones fundamentadas en el Expediente D-4860/21-22 del 4 de enero de 2022″.

“En el discurso efectuado por la senadora por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, a través del cual fundamentó la Declaración presentada ante el Honorable Senado de la Nación y que fuera aprobada por unanimidad, la senadora realizó un análisis profundo y pormenorizado sobre la responsabilidad del Procurador General de la Suprema Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, como autor de la comisión de un accionar ilegal”, señala el comunicado de acompañamiento de los legisladores del Frente de Todos.

El comunicado hace referencia al video del ex Ministro de Trabajo Marcelo Villegas: “Este grave hecho además quedó patentizado en el video dado a conocer por la actual responsable de la Agencia Federal de Inteligencia, material que fue incorporado como prueba de la denuncia incoada por la Dra. Cristina Caamaño ante el Juez Federal de la Plata, Ernesto Kreplak. El video muestra de modo flagrante a quien fuera Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, durante la gestión de la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dando a entender que tiene acuerdos entre otros, con el responsable de la Procuración, Conte Grand, para impulsar y dar curso a denuncias que configuren causas penales contra referentes sindicales”.

Los legisladores del Frente de Todos sostuvieron que: “El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.

Los legisladores que respaldan y apoyan expresamente a la Senadora Nacional, Juliana Di Tullio son:

KUNKEL Carlos (Bs As), CALCAGNO Eric (Bs As), LUENZO Alfredo (Chubut), DURANGO Norma (La Pampa), DÍAZ ROIG Juan Carlos (Formosa), CONTI Diana (Bs As), RECALDE Héctor (Bs As), LORENZO Pepe (Bs As), GONZÁLEZ Dante (Mendoza), ALVARO Jorge Pampa (Mendoza), BERRAUTE Ana (Santa Fe), BERMEJO Adolfo (Mendoza), PERCEVAL Marita (Mendoza), LOPEZ Amelia (Córdoba), DOMÍNGUEZ Julián (Bs As), MIRANDA Rubén (Mendoza), TAILHADE Rodolfo (Bs As), MAGARIO Verónica (Bs As), GARCIA Teresa (Bs As), ESPINOZA Fernando (Bs As), FELETTI Roberto (Bs As), PUIGGRÓS Adriana (Bs As), GARRÉ Nilda (CABA), SORIA Emilia (Río Negro), MARINO Juliana (CABA), KORENFELD Liliana (Santa Cruz), CARLOTTO Remo (Bs As), PENCI MORANTE Antonio (Chaco), BONIFASI Antonio (Santa Fe), LLANOS Ana (Chubut), SORAIRE Alicia (Tucumán), SEBRIANO Alberto (Formosa), SEGARRA Adela (Bs As), STELLA Aníbal (Bs As), RICHTER Ana (Córdoba), GOENAGA Arnaldo (CABA), CIAMPINI Alberto (Neuquén), ARCIENAGA Normando (Salta), OSUNA Blanca (Entre Ríos), DONKIN Carlos (Formosa), DATO Carlos Alfredo (Tucumán), CASTAGNETO Carlos (Bs As), GAILLARD Carolina (Entre Ríos), BERNAZZA Claudia (Bs As), DAUD Jorge Carlos (Entre Ríos), CASTRO Daniela (San Juan), GRANADOS Dulce (Bs As), PAZ Enrique (Jujuy), CORREGIDO Elena (Chaco), ZARACHO Evelino (Bs As), GONZÁLEZ Evangelina (TDFAIAS), DI COLA Eduardo (Córdoba), SANTÍN Eduardo (Bs As), GALMARINI Fernando (Bs As), CANTERO Fernando (CABA), RÍOS Fabián (Corrientes), HERRERA Griselda (La Rioja), MASA Ada (La Rioja), MARTÍNEZ Gustavo (Chaco), ROSSO Graciela (Bs As), CARDESA Gustavo (Bs As), BIDEGAIN Gloria (Bs As), SARQUIS Guillermo (CABA), SOTO Gladys (Chaco), DUTTO Gustavo Alberto (Bs As), VIQUEIRA Horacio (Córdoba), AVOSCAN Herman (Chubut), DAER Héctor (Bs As), ALONSO Horacio (Bs As), LOTTO Inés Beatriz (Formosa), BROMBERG Isaac (Tucumán), MARTÍNEZ Juan Antonio (Jujuy), MONGELO José (Chaco), DANSKI Juan Carlos (Bs As), SLUGA Juan Carlos (Bs As), VILARIÑO José (Salta), CÓRDOBA José (Santa Cruz), IRRAZABAL Juan (Misiones), TINEO Javier (La Rioja), BARRETO Jorge Rubén (Entre Ríos), PEDRINI Juan Manuel (Chaco), CATALÁN MAGNI Julio (TDFAIAS), GERVASONI Lautaro (Entre Ríos), ILARREGUI Luis (Bs As), MAZZURE Liliana (CABA), MONTEAGUDO Lucrecia (Bs As), ORTIZ Marcia (Catamarca), ORTEGA Marta (Córdoba), BALCEDO María Esther (Bs As), URRIZA Manuel (Bs As), GONZÁLEZ María Laura (Bs As), OLMOS, Kelly (Bs As), DURRIEU Marcela (Bs As), HUSS Manuel (Entre Ríos), CHIENO María Elena (Corrientes), CALCHAQUÍ Mariel (Tierra del Fuego), ALONSO María Luz (La Pampa), BRAWER Mara (CABA), METAZA Mario (Santa Cruz), FERNÁNDEZ Marcelo (Bs As), MENDOZA Maira (Bs As), WEST Mariano (Bs As), FADEL Mario (Catamarca), GALLARDO Miriam (Tucumán), GIL Martín (Córdoba), SANTILLÁN Walter Marcelo (Tucumán), ARCIÉNAGA Normando (Salta), CÉSAR Nora (Bs As), MARTÍNEZ Oscar (TDFAIAS), SALÚM Osvaldo (Salta), PLAINI Omar (Bs As), KOSINER Pablo (Salta), CRUZ Roberto (Bs As), RABANAQUE CABALLERO Raúl (CABA) , GÓMEZ Ricardo (Bs As), YAZBEK Rubén (Catamarca), OVIEDO Ricardo (Formosa), LÓPEZ Rafael (Formosa), ARANDA Saturnino (Santa Fe), FRANA Silvina (Santa Fe), GIUSTI Silvia (Chubut), GONZÁLEZ Nancy (Chubut), RISKO Silvia Lucrecia (Misiones), CANELA Susana (Salta), CITTADINI Stella (Córdoba), CALCAGNO Eric (Bs As), MENDOZA Sandra (Chaco), DAMILANO Viviana (Chaco), MERCADO Verónica (Catamarca), RUBÍN Carlos Gustavo (Corrientes), RÍOS Liliana (Entre Ríos), CEJAS Jorge (Río Negro), ROSSI Alejandro (Santa Fe), MIRKIN Beatriz (Tucumán), ARENA Celia (Santa Fe), FRANCO Jorge Daniel (Misiones), WAYAR Walter (Salta), CLERI Marcos (Santa Fe), GIMÉNEZ Nicolás (Bs As), DIGÓN Roberto (CABA), HARISPE Gastón (Bs As), MARTÍNEZ Darío (Neuquén) SANGUINETI Virginia (CABA), FERNÁNDEZ VALONI José L.(CABA), HUSS Juan Manuel (Entre Ríos), FERNÁNDEZ Liliana (Bs As), PARRILI Nancy (Neuquén), ZALAZAR Mónica (Catamarca), BLAS Inés (Catamarca), NADA Ada (La Rioja),OLMOS Graciela (Santiago del Estero), GDANSKY, Carlos (Bs As), CITTADINI, Stella Maris. (Córdoba), GURI Hayde (Córdoba) FALBO, María del Carmen (Bs As), FURLAN Francisco Abel (Bs As), GÓMEZ Ricardo Carmelo (Bs As), ROSELLI José Alberto (Bs As), SALA Milagro (Jujuy), BRUNO Ángel (CABA), RAMIREZ Ernesto (Neuquén), MONGELO José (Chaco), FIGUEROA Alcira (Salta), GOMEZ Lolo (Bs As), CARDESSA Enrique Gustavo (Bs As), MONTENEGRO Bernardo (Bs As), SABBATELLA Martin (Bs As), MACHA Mónica (Bs As), FERREYRA Araceli (Corrientes), MOUNIER Patricia (Santa fe), LOTTO Inés (Formosa), DONKIN Carlos Guillermo (Formosa), HOY Norma (Chaco), TULIO Rosa (Bs As), GENEM Susana (Mendoza), ARRIETA Gustavo (Bs As).