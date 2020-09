Adriana Kriger, la directora de Ugo Santini cuenta como crece la marca de accesorios

Adriana Kriger, la directora de Ugo Santini

Ugo Santini, marca de carteras, zapatos y accesorios lleva más de una década delineando productos para una mujer: libre, aventurera y femenina. A pesar de que muchos visualizan detrás de la marca a un hombre, es Adriana Kriger quién está detrás de cada detalle. Con la llegada de la primavera, Mix5411 dialogó con la directora de la marca.

-¿Cuáles son los productos preferidos de las clientas?

Todo en general. Depende el gusto, hay mucha diversidad. Esta temporada la vedette fue la billetera, fue increíble, no lo podía creer. Recibía 150 productos a la mañana y a la noche no había más. Nunca me pasó. Nuestro equipo de diseño hizo magia y sacaron unos modelos increíbles.





-¿Cómo empezó la temporada primavera?

Hace un mes lanzamos cápsulas de nuevas carteras con colores primaverales . Tuvieron una aceptación superior a nuestras expectativas. Fuimos cautelosos, con el covid es muy difícil proyectar y pensar cual va a ser la conducta de consumo de la gente. Para nuestra sorpresa en dos semanas vendimos casi todo lo que fabricamos. Prendimos los motores y estamos vendiendo como si no hubiera cuarentena o más.

-¿A qué se lo atribuís?

Primero creo que el producto es cada vez más lindo y de mejor calidad. A su vez, se va afianzando con el tiempo y la marca se va delineando . Hicimos un giro este año muy positivo que incluyó mucho a la gente más joven.

-¿ Cambiaron los modelos en esta temporada 2020?

Sí, algunos se agregaron. Hay muchas mochilas y riñoneras, también carteras adaptadas a la situación que vivimos: fáciles de llevar, coquetas pero livianas. También incluimos materiales sintéticos importados de excelente calidad. Mucha gente, y cada vez más, Hay gente que no quiere usar derivados de animales. Nuestros productos de sintético tienen el mismo trabajo y detalle que el de cuero. El cuero nuestro, ya se conoce, el premium.

-¿Cuáles son los proyectos actuales?

Ahora estamos enfocados al día de la madre. Para nosotros es mañana. Estamos con la indumentaria, unas prendas alucinantes que van a estar en nuestra web fin de septiembre. La va a modelar Marinita Señiuk, hermosa y prendas cancheras , cómodas pensadas para nuestra realidad. y...ropa de tendencia para enamorarse.

-¿Muchas novedades?

Si muchísimas, sigamos en Instagram ugo.santinioficial, en face ugosantini y todo esta en la web ugosantini.com.ar

Contacto: adrianakriger@hotmail.com