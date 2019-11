A esta situación se le suma la creencia de que su dificultad es “una forma de ser “y no suelen verlo como un trastorno específico que tiene tratamiento. Incluso puede afectar la elección de trabajos o profesiones; la expresión “hubiera estudiado medicina si no fuera porque no puedo ver sangre“ resulta más frecuente de lo que imaginamos. En el caso de las mujeres puede ser un factor influyente a la hora de pensar en un embarazo por todos los estudios que este estado supone y la posibilidad de enfrentarse a un parto o una cesárea.