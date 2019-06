Con casi 56 años, un historial deportivo diverso y casi seis años enfocado en correr, se siente afortunado de estar ahí. Es consciente de que no muchos tienen la oportunidad de pasar por semejantes emociones y experiencias. Y menos a su edad. Piensa en cómo será correr de noche en las sendas del Uritorco, ese cerro cargado de leyendas (¿y evidencias?) de extraterrestres. Se pregunta si en algún momento del recorrido se quedará solo. Si su linterna se la va a bancar. Entonces recuerda que decidió llevar dos; una de repuesto. "¿Y si mis piernas no quieren saber más nada cuando todavía falten 30 kilómetros, o más? ¿Quién me manda a anotarme en una carrera cuyo circuito transita 60 kilómetros subiendo y bajando cerros con un desnivel acumulado de casi 6000 metros, y largada en plena noche?", se pregunta. Son sólo algunas de las charlas internas que irrumpen sin pausa en las cabezas de los ultramaratonistas. Si bien durante su vida atlética participó de muchas carreras de este tipo, la montaña siempre imparte respeto. Y la oscuridad también. A diferencia de otras pruebas más cortas, uno suele contemplar ya antes de arrancar, la posibilidad de abandonar. Por decisión propia, o por no poder cumplir con los tiempos requeridos en los puestos de control. Se establecen tiempos máximos de cortes en distintos puntos del circuito. Si uno por ejemplo no llega al kilómetro 20 a las cuatro horas y media, lo obligan a dejar ahí.