-¿Cuales son tus expectativas a futuro?

Dejo que las cosas se vayan dando. La moda siempre me gusto, me parece cultura. Me refiero a que lo que consumimos , habla del tipo de sociedad en la que vivimos y todo lo que tenga que ver con lo social capta mi atención. Me encanta el diseño, la fotografía, la producción de moda. Me parece una expresión artística que transmite mucho mas de lo que a simple vista aparenta. El arte comunica, ahí es donde se enlaza con mi carrera. La comunicación me apasiona, es sumamente capaz de acercar a las personas al conocimiento, provee las herramientas. Pero también tiene el poder cambiar la cognición respecto a lo contextual. Ya sea para bien , o para mal, es una herramienta. Queda en la ética de cada uno lo que hace con eso